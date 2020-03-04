شاهد .. هيفاء وهبي تتحدى كورونا بالأغاني

نشرت النجمة هيفاء وهبي، تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وحرصت هيفاء على تقديم النصائح والتحدي Advertisements لمحرابة فيرس كورونا، قائلة: الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة .. بتحدّي. لمحرابة فيرس كورونا، قائلة: الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة .. بتحدّي. يذكر أن النجمة هيفاء وهبي تستعد لعرض فيلمها الجديد أشباح أوروبا، وهو من تأليف كريم فاروق، وإخراج وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن. لعرض فيلمها الجديد أشباح أوروبا، وهو من تأليف كريم فاروق، وإخراج وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن.

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