شاهد .. محمد رمضان يحتفل بمولود أخيه الجديد زين

نشر النجم محمد رمضان، صورة تجمعه بابن شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وهنأ رمضان شقيقه محمود، قائلًا:يا مرحب
ومن ناحية آخرى يواصل النجم محمد رمضان تصوير مسلسله الجديدالبرنس، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد جمعة، حمدي هيكل، علاء زينهم، أحمد داش، أحمد زاهر، أحمد وفيق، بدرية طلبة، رحاب الجمل، حمدي إسماعيل، نور، عبد العزيز مخيون، نجلاء بدر، حازم إيهاب، عبد الرحمن أبو زهرة، ريم سامي، دنيا عبد العزيز، إدوارد، صفاء الطوخي، روجينا.
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