شاهد .. محمد رمضان يحتفل بمولود أخيه الجديد زين

نشر النجم محمد رمضان، صورة تجمعه بابن شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وهنأ رمضان شقيقه محمود، قائلًا:يا مرحب Advertisements بالراجل الجديد في عيلة رمضان زين محمود رمضان ابن أخويا ربنا يحفظه ويحفظ أبناءكم ويرزقكم الخلفة الصالحة عقبال عندكم جميعًا. بالراجل الجديد في عيلة رمضان زين محمود رمضان ابن أخويا ربنا يحفظه ويحفظ أبناءكم ويرزقكم الخلفة الصالحة عقبال عندكم جميعًا. ومن ناحية آخرى يواصل النجم محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد البرنس، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد جمعة، حمدي هيكل، علاء زينهم، أحمد داش، أحمد زاهر، أحمد وفيق، بدرية طلبة، رحاب الجمل، حمدي إسماعيل، نور، عبد العزيز مخيون، نجلاء بدر، حازم إيهاب، عبد الرحمن أبو زهرة، ريم سامي، دنيا عبد العزيز، إدوارد، صفاء الطوخي، روجينا. البرنس، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد جمعة، حمدي هيكل، علاء زينهم، أحمد داش، أحمد زاهر، أحمد وفيق، بدرية طلبة، رحاب الجمل، حمدي إسماعيل، نور، عبد العزيز مخيون، نجلاء بدر، حازم إيهاب، عبد الرحمن أبو زهرة، ريم سامي، دنيا عبد العزيز، إدوارد، صفاء الطوخي، روجينا.

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