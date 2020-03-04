ميرنا وليد - بيروت - أعربت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ عن دعمها ومحبتها للفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​، وذلك بعد أن عمد إلى إغلاق صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد المشادة الكلامية التي حصلت بينه وبين أحد المتابعين.

ونشرت أحلام عبر صفحتها الخاصة صورة لعبد الله وعلّقت عليها بالقول:"حبيب القلب قلب القلب سميتك عبد المجيد عبد الله انت على راس قمه يا بوعبدالله".

وكان هاجم متابع على مواقع التواصل الاجتماعي عبد الله ووجه له رسالة قال فيها :"يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية". هذا التعليق إستفز الفنان، فما كان منه الا أن رد بالطريقة نفسها وكتب :"وانت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فنظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل". وأضاف: "إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تدعم عبد المجيد عبد الله بعد تعرضه للإهانة من متابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.