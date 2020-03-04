بالصورة- محمد رمضان يستقبل المولد الجديد في عائلته

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان المصري محمد رمضان بقدوم طفل جديد الى عائلته بعدما رزق شقيقه وزوجته مولوداً جديدا وأطلقا عليه إسم زين.
وفي هذه المناسبة نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع الطفل بعد ولادته وعلّق عليها قائلاً: "يا مرحب بالراجل الجديد في عيلة رمضان زين محمود رمضان ابن أخويا ربنا يحفظه ويحفظ أبناءكم ويرزقكم الخلفة الصالحة عقبال عندكم جميعاً".
الجدير ذكره أن محمد رمضان لايزال يواجه العديد من الإنتقادات بسبب تخطيه قرار منع أغاني المهرجانات من جانب نقيب المهن الموسيقية الفنان المصري هاني شاكر.
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