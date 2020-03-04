شون مينديز يقيم حفل عيد ميلاد كاميلا كابيلو من وحي ساندريلا-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أقام المغني العالمي ​شون مينديز​ حفلاً مفاجئاً لحبيبته المغنية العالمية ​كاميلا كابيلو​ لمناسبة عيد ميلادها، جمع من خلاله أصدقائهما، ووفقا لمجلة "إل"، اختار شون إقامة حفل من وحي سندريلا، حيث جاءت الكعكة على شكل ثمرة يقطين ضخمة.

وتضمن ديكور الحفل أيضاً منحوتة جليدية على شكل حذاء ذي كعب عال على غرار ستايل كاميلا، وتميزت المنحوتة بشكلها الشفاف لتبدو أشبه بحذاء سندريلا.

وجاء أيضا في زينة الديكور مجموعة من الورود البيضاء، جنبا إلى جنب مع إضاءة مميزة باللون الأرجواني لإضفاء تلك الأجواء الرومانسية.

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