ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المغربية ​مريم حسين​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه للمرة الأولى برفقة شقيقها الأصغر.

وبدت حسين في المقطع المصور وهي تقود السيارة معلنة أن شخصاً يرافقها. وكشفت أن هذا الشخص هو شقيقها اسماعيل. ولفت الأخير إلى أنه سيرافقها مدى الحياة.

وأعربت حسين عن عاطفتها تجاه أشقائها مشيرة إلى أنهم يشكلون الدعم والسند. وكشفت أن شقيقها لم يكن يحب الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأن والدها سمح له أخيراً بذلك.

كما أعلنت فوزه في سباق للخيل وتغزلت بجماله وسألته عن عمره فأجاب أنه بلغ الـ27 عاماً.

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كانت هذه تفاصيل خبر شقيق مريم حسين يظهر معها للمرة الأولى..شاهدوا وسامته-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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