ما حقيقة علاقة الحب بين حسن جميل وهذه المذيعة السعودية؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة قصيرة على إنفصال النجمة العالمية ​ريهانا​ عن حبيبها السعودي ​حسن جميل​، تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي أخباراً تتحدث عن علاقة حب تجمع جميل بالمذيعة السعودية ​سمية الشيخ​.

وكان حسن جميل قد دخل في علاقة حب مع ريهانا منذ عام 2017 أي ما يقارب الـ 3 سنوات، وتم رصدهما سويا في أكثر من مناسبة، كما تم تداول صور رومانسية تجمعهما، وأكدت ريهانا في أكثر من لقاء في وقت سابق على متانة علاقتها وأنها تتجه إلى الرسمية، إلا أن الثنائي صدما الجمهور بشكل مفاجئ عندما أعلنت الفنانة أن علاقتها بالملياردير السعودي قد انتهت.

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