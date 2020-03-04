كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود حجازي يروج للحلقة الأخيرة من مسلسل "الأخ الكبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان محمود حجازي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

وظهر "حجازي"، في هذه الصورة من كواليس تصوير مسلسل ''الأخ الكبير"، مرتديا جاكت من اللون الجملي وكاب على رأسه من اللون الأسود.

وكتب "حجازي" على هذه الصورة قائلا: "النهارده الحلقة الأخيرة من مسلسل الأخ الكبير، كريم ممكن يعمل ايه والحلقة الأخيرة فيها مفاجأت كتير ها هيحصل فيها ايه!؟".