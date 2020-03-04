تراند اليوم : ريهام سعيد تعلق علي أزمة ياسمين عبد العزيز مع شقيقها : فضحت شرفك

شنت الإعلامية ريهام سعيد، هجوما عنيفا، على “وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز؛ وذلك على خلفية الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان أحمد العوضي؛ بعد أن سألها عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بالفنان.

وقالت ريهام سعيد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : ” اكيد يوم القيامة قربت الأخ بيتكلم على عرضه وشرفه” .