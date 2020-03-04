كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 06:42 مساءً - وجهت الفنانة السورية رسالة الى الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله وطالبته بالعودة الى تويتر بعد المشادة الاخيرة التي انتهت باغلاق الاخير لحسابه.
وكتبت اصالة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “ياأمير الخلق والموهبة والثقافة المُغلّفه بالبساطة والطّيب .. ياعبد المجيد الغالي الحبيب ، كيف لإنسان برفعتك أنّ بتأثّر بكلام لايمتّ للبشر بصله ؟ عليك أنّ تحزن على أمثال هؤلاء ، لأنّهم كالعفن على أطراف الحياة يقتاتون منّ أذيّة الكبار ، أرجوك عُدّ كيّ لاينتصر السوء”.
كانت هذه تفاصيل خبر اصالة لـ عبدالمجيد عبدالله: ” أرجوك عُدّ كيّ لاينتصر السوء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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