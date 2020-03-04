كارول سماحة بأغنية “مش هعيش” تقدّم مادة دسمة في الإحساس والرومانسية

متابعة بتجــــــــــرد: بعد طول انتظار وترقب من الجمهور، طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أخيراً أغنيتها الجديدة “مش هعيش”، في أوّل تعاون لها مع شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال غنائية تبث حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـ Anghami Originals.

بقالب رومانسي/درامي باللهجة المصرية، اختارت كارول سماحة أن تكون أولى أغنياتها للعام 2020، فأهدت جمهورها أغنية تترجم أصعب تجارب الحب من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان.

أثبتت كارول مرّة جديدة، أن استمرارية الفنان تعتمد بالدرجة الأولى على الإختيار، حيث نجحت باختيار أغنية “مش هعيش” التي تميّزت على صعيد النص، فجاءت الكلمات بتوليفة شعرية مختلفة من حيث طرح الموضوع، وتناوله بعبارات جديدة أوصلت المعنى للمتلقى بسهولة بعيداً عن الفلسفة الزائدة.

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وتميّزت الأغنية باللحن الدرامي، حيث الدمج بين القوة والإحساس، واظهار الكبرياء والقوة من جهة، والإحساس والتأثر من جهة أخرى. أمّا التوزيع الموسيقي فأظهر تناغماً واضحاً مع اللحن حيث ترجمه إلى موسيقى مؤثرة تلامس مشاعر المستمع من المرّة الأولى التي يستمع فيها إلى الأغنية.

على صعيد الأداء، لا بُدّ من وضع العلامة الكاملة لأداء كارول سماحة التي أبدعت بأدائها، وجمعت بين احساسها الصادق والقوّة المطلوبة في بعض الأمكان.

وكانت كارول سماحة قد صوّرت كليب خاص بهذه الأغنية تحت إدارة المخرج جاد شويري في العاصمة الفرنسية باريس ومن المقرر أن يبصر العمل النور خلال الأيام المقبلة.