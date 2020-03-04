من استدرج عبدالمجيد عبدالله الى اغلاق حسابه على تويتر؟

فاجأ الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله جمهوره قبل ساعات بإغلاق حسابه الموثق بالعلامة الزرقاء على موقع تويتر، وذلك إثر مشادة كلامية بينه وبين بعض متابعيه.

وبدأ الجدل بعدما كتب احد المتابعين العراقيين: “يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية“، ما دفع بالفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله الى الرد “وأنت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فنظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير“.

حدّة الجدل لم تتوقف حتى كتابة هذه السطور على الرغم من اعتذار الفنان السعودي عن كلامه الجارح للبعض، على حد قوله، خاصة بعدما أشار بعض النشطاء ان كلام “عبد المجيد” تضمن عبارات غير لائقة.

وكتب عبدالمجيد عبدالله في تغريدته الاخيرة قبل اغلاق حسابه: “مشواري الفني 36 سنة وكل هذه الألفاظ اسمعها وانا في الخمسينيات من عمري طز بالفن طز بالتويتر وطز بكل انسان ارسل لي كلاماً جارحاً الله العالم كيف كان وقعه عليّ مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب“.

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وأعرب العديد من الوجوه المعروفة عن استيائهم لما تعرّض له عبدالمجيد عبدالله من تنمّر وهجوم حيث نشط هاشتاغ يحمل اسم #عبدالمجيد_عبدالله

وغرّد الاستاذ سالم الهندي…..: “الأخ والصديق والفنان والحبيب الغالي بوعبدالله ، باختصار لا تلتفت لأصوات النشاز القلة الحاقدة أنت ناجح بكل المقاييس وأنت في هذا المجال وناجح ومعروف عربيا قبل لا يعرفوا الفن هؤلاء القلة الحاقدة والقافلة تسير ياخوي و ….. كلنا معك”.

ومن جانبه، علق رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، وقال: “حبيبي يا بو عبدالله لاتهتم وانا اخوك بالاسماء المستعارة ومن وراى الشبك … للأسف في ناس ما تخجل… القافلة تسير “.

وعبدالمجيد عبدالله ليس الأول ولن يكون الأخير الذي أخذ موقفاً بإغلاق حسابه بعدما تعرض للتنمر والهجوم، فباتت مواقع التواصل أشبه بمواقع لنشر الكراهية والحقد حيث تدار حروب ضخمة هدّامة بين معجبي الفنانين. كما أصبح هناك من يعتبر ان ابداء الرأي بطريقة “غير لائقة” تندرج تحت إطار حرية الرأي والتعبير متجاوزين بذلك كل الخطوط الحمراء للأدب والاخلاق والرقي.

من جانبه، على الفنان ايضاً أن لا ينزلق الى مستوى متدني بالرد على المتابعين ولا يستدرج الى اماكن مظلمة وبشعة، بل عليه ان يتحلى بالصبر والذكاء وان يحافظ على أسلوب راقٍ بالرد لأنه قدوة لجيل كامل من الشباب.