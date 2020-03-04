شقيق ياسمين عبدالعزيز يحذف رسالته بعد « بحبك يا أحمد»

حذف الممثل الشاب وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز "البوست" الذي كتبه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي رفض فيه علاقتها بالفنان أحمد العوضي، الذي انتشرت منذ أسابيع أخبار و صور تفيد بعلاقة حب بينهما.

وكان قد كتب وائل عبدالعزيز عبر صفحته: "بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وأنتِ صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك ووقفت جنبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي ونفسي علشان تبقي نجمة في مجالك".

وأضاف: "من إمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من إمتى الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا ومع ذلك حياتك وأنتِ حرة فيها، أنا هتكلم على الشق إللى يخصني، إحنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي إيه ورايحة على فين؟، أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب إللى هتفقسله كل يوم، أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه وتقعد مع رجالة البيت!!.. دي الأصول وده الاحترام".

وتابع: "ياسمين سألتني بعد الطلاق إنها ممكن تحب وتتجوز وأنا أول واحد قولتلها طبعًا حبيبتي ومن حقك وهبقى أول حد يفرحلك.. بس مش إنت لأني أعرفك من سنين وعارف نواياك والأيام هتثبت صحة كلامي، نصيحة مني ليك لما تدخل على ست متختارش وقت ضعفها وخروجها من طلاق ومشاكل، كنت بقيت صديق ينصح ويحافظ ويخاف لحد ما تبقي قوية تاني.. مش يتصور صور زي دي".

Advertisements



وفي وقت سابق عقب عتاب شقيق ياسمين عبد العزيز، نشرت الأخيرة صورة لها برفقة العوضي معلقة عليها : "بحبك يا أحمد" ليرد عليها هو الأخر بذات العبارة.

قد يهمك أيضا:

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي يتبادلان الأغاني على انستجرام

أحمد العوضي يكشف حقيقة ارتباطه بـ ياسمين عبدالعزيز