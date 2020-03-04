نقابة المهن الموسيقية تقاضي محمد رمضان بسبب أغنية «انا جدع»

قالت نادية مصطفي وكيل نقابة الموسيقيين، إن ادارة الشؤون القانونية في نقابة المهن الموسيقية ستعقد اجتماعا عاجلا لبحث اتخاذ قرارًا بشأن محمد رمضان بعد طرحه أغنية "أنا جدع" بالمخالفة لقرار نقابة الموسيقيين برئاسة أمير الغناء العربى هانى شاكر.وأضافت وكيل نقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص أن النقابة من حقها رفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان وفقا للقانون بتهمة مزاولة المهنة بدون تصريح لافتة إلى أن المطرب لا ينتظر تصريح النقابة من أجل الغناء في تحد صارخ لقرار النقابة.



وقالت نادية مصطفى عن طرح عمر كمال وحسن شاكوش اغنية "عود البطل "ان قرار النقابة لا يشمل منع مطربى المهرجانات من الغناء ولكن وقفهم عن إقامة الحفلات فقط، وأكدت أن النقابة لا تستطيع منعهم من طرح أغانيها عبر "يوتيوب"، مؤكدة أن نقابة المهن الموسيقية تقوم حاليا بمخاطبة الجهات المعنية بالرقابة علي مواقع التواصل الإجتماعي لمنع مثل هذه الاغانى وفرض سيطرة أكبر على المحتوى المقدم من خلال اغانى المهرجانات .

وأوضحت أن مخالفة قرار "الموسيقين" بالمنع من الغناء قد يعرض رمضان إلى الحبس أو الغرامة وفقًا للقانون. هانى شاكر يمنع محمد رمضان ومطربى المهرجانات من الغناء

كان نقيب المهن الموسيقية هانى شاكر قد أصدر في وقت سابق قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا على خلفية الحفل الأخير الذي قاما بإحيائه كلا من عمر كمال وشاكوش في استاد القاهرة فى عيد الحب كما كشف هانى شاكر آنذاك أنه لن يمنح محمد رمضان تصريحًا بالغناء مرة أخرى وهو إقامة حفلات داخل مصر لأن ما يقدمه يعتبر ابتذالا.

وكان الفنان محمد رمضان قد طرح مقطع فيديو لأغنيته الجديدة "أنت جدع" على صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت الأغنية ما يقرب من 2 مليون و900 ألف مشاهدة.

Advertisements

أغنية "أنت جدع"، غناء محمد رمضان، كلمات "البلدوزر" و"الجنتل"، من فريق إسلام الأبيض، وألحان وتوزيع إسلام الأبيضأما مطربى المهرجانات حسن شاكوش وزميله عمر كمال فكانا قد طرحا أغنيتهما الجديدة "عود البطل" في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، والتي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها وسط إعجاب كبير من المصريين بها حيث حققت 5 مليون و 695 الف مشاهدة على قناتهم بـ "يوتيوب".

قد يهمك أيضا:

عمر كمال يُعلق على بوستر”عيد ميلاد جرحي أنا” لمكايدة هاني شاكر

عمر كمال يعلم الأطفال كلمات "بنت الجيران" الجديدة