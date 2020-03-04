المُلحن تامر علي يتهم حمو بيكا بسرقة لحن أغنية "كتر خيري"

اتهم الملحن تامر علي، اليوم، مؤدي المهرجانات حمو بيكا بالتعدي على حقوقه وسرقة لحنه الذي قدمه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بأغنية "كتر خيري" في مهرجان "دلقوا الخمرة".

وقال تامر، في تصريحات خاصة : "فوجئت بأن اللحن الذي قدمته في أغنية "كتر خيري"، التي كتبها الشاعر نادر عبد الله للفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن أغاني ألبومها (حبيت) عام 2009 ، تمت سرقته في المهرجان الذي طرحه الاثنين الماضي حمو بيكا".

وأضاف الملحن: "الواقعة ليست الأولى مع أعمالي، ولهذا لن أسكت، وبدأت بالفعل بإبلاغ جمعية المؤلفين والملحنين، لاتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقي، وتقديم بلاغ رسمي ضد من اعتدوا على حقوق تكفلها قوانين حماية الملكية الفكرية".

جدير بالذكر أن مهرجان "دلقوا الخمرة"، طرح يوم الاثنين الماضي 2 مارس، من غناء حمو بيكا، ونور التوت، وعلي قدورة، وتوزيع فيجو الدخلاوي، والأربع ضمهم قرار نقابة المهن الموسيقية، الذي أخطر كافة الجهات بمنع التعامل معهم.

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