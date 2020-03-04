تأجيل موعد طرح النسخة العربية من فيلم "Frozen 2" للمرة الثانية

أعلنت شركة ديزني العالمية، تأجيل طرح النسخة العربية من فيلم "Frozen 2" أو "ملكة الثلج 2"، للمرة الثانية، حيث تم تأجيل موعد إطلاق الفيلم بمتاجر iTunes إلى 10 مارس، وتأتي هذه السلسلة من التأجيلات الغريبة بداية منذ شهر فبراير الماضي، بعد أن تغير موعد الطرح من 27 فبراير إلى 5 ومن ثم 10 مارس.

هذا وقد احتفل محبي ديزني ليلة أمس بخبر دبلجة جميع أغاني الفيلم باللهجة المصرية، وهي المرة الأولى التي سوف يستمع فيها الجمهور العربي لشخصياتهم المفضلة من فيلم ”ملكة الثلج“ وهم يشدون الأغاني باللهجة المصرية.

وأوضحت الشركة أن حوارات الفيلم سوف تبقى بالفصحى بشكل كامل دون أي كلمة مصرية، وبذلك يصبح لدى محبي ديزني 7 أغاني كاملة باللهجة المصرية، تمثل جميعها ثلث مدة الفيلم، من بينها الأغنية التي حصلت على ترشيح لجائزة الأوسكار ”في طريق مجهول“ والتي قامت بغنائها النجمة المصرية نسمة محجوب.

ويعود الفضل في إقناع شركة ديزني بدبلجة أغاني ”ملكة الثلج ٢“ باللهجة المصرية إلى المخرجة الغنائية القديرة جيهان الناصر والتي عبرت عن سعادتها الغامرة عندما وافقت ديزني على الاقتراح الذي تقدمت به إليهم بعد أن ناشد به محبو الشركة لسنوات طويلة.

Advertisements

وقام بكتابة كلمات الأغاني الشاعر المصري القدير عمرو حسني، كما قامت ديزني بتمصير أغنية كريستوف التي تم الاستماع إليها في الجزء الأول ”الرنة أفضل من البشر“ والتي سوف يغنيها بالجزء الثاني ولكن باللهجة المصرية.

وقالت جيهان الناصر، إن أغنيتها المفضلة من الفيلم والتي عشقت نسختها العربية هي ”في طريق مجهول“ حيث أنبهرت من الإستعراض الصوتي للفنانة نسمة محجوب.

أما أكثر أغنية كانت قريبة من قلبها أثناء تنفيذ نسختها العربية فقد كانت أغنية كريستوف ”في الغابة بتوه“ فعلاء خالد ليس بمطرب ولكنه يمتلك خامة صوتية جميلة، وهو الذي قام أيضاً بأداء الكورال الرباعي للرنات وكانت النتيجة رائعة، كذلك أغنية الملكة أدونا كانت مليئة بالحنان والسحر. ‏