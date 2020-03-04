تعرف على إيرادات الأفلام في شباك تذاكر الثلاثاء

تتنافس عدد من الأفلام، بدور العرض السينمائي حاليا، وتتنوع أحداثها ما بين الكوميدي، والأكشن، والإثارة والتشويق.

الأفلام المعروضة حاليا هي "لص بغداد"، "الفلوس"، "يوم وليلة"، "بنات ثانوي"، "رأس السنة"، "صندوق الدنيا"، "بعلم الوصول".

وجاءت حصيلة الإيرادات في شباك تذاكر الثلاثاء مبلغ 272 ألف 960 جنيه، وكانت على النحو التالي:

احتل فيلم "لص بغداد" المركز الأول في شباك التذاكر، محققا ليلة أمس إيرادات قدرها 130 ألف 683 جنيه.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبدالرحمن، أمينة خليل، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

احتل فيلم "الفلوس" المركز الثاني بشباك التذاكر، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 75 ألف 828 جنيه.

والفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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يأتي فيلم "صندوق الدنيا" في المركز الثالث بشباك التذاكر، حيث حقق ليلة أمس إيرادات قدرها 22 ألف 702 جنيه.

والفيلم بطولة خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله، عمرو القاضي، علاء مرسي، ومن تأليف وإخراج عماد البهات.

يأتي فيلم "رأس السنة" في المركز الرابع بشباك التذاكر، وحقق ليلة أمس إيرادات قدرها 22 ألف 544 جنيه.

فيلم "رأس السنة" بطولة إياد نصار، شريف منير، شيرين رضا، ماجد الكدواني، بسمة، أحمد مالك، ومن تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.

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