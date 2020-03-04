ميريهان حسين تتألق فى أرض الذهب

نشرت الفنانة ميريهان حسين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة جديدة لها من بلد السحر والجمال أسوان وظهرت فى الصورة بفستان قطيفة قصير . وعلقت ميريهان حسين على الصورة قائلة : الصفاء ... #this_is_egypt #Aswan #beauty #peace وتفاعل مع الصورة عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : قمرايه???????? قلبي في اسوان ❤️❤️???????????????? سمراء النيل وجمالها ???????????????????????????????????????????????????????? Advertisements وتتواجد ميريهان حسين في أسوان لتصوير مشاهدها بمسلسل ختم النمر الذي تتعاون من خلاله مع نخبة من النجوم منهم أحمد صلاح حسني ونسرين طافش. قد يهمك أيضا: ميريهان حسين تستعرض أناقتها في أسوان بملابس عصرية أحمد صلاح حسني يوجه رسالة مؤثرة للاعب كرة السلة كوبي براينت

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