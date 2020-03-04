القاهرة – لايف ستايل
حرص النجم تامر حسني، على تهنئة الفنان رامي صبري، على أغنيته الجديدة "حياتي مش تمام"، التي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها في فبراير الماضي.
وعبر خاصية "ستوري"، على "انستجرام"، نشر "حسني"، صورة لرامي صبري وعلق عليها قائلًا: "مبروك يا رامي الأغنية حلوة فعلا، مبروك عزيز الشافعي، مبروك جلال الحمداوي".
أغنية "حياتي مش تمام"، طرحت منفردة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي.
والأغنية ثاني تعاون بين رامي صبري وعزيز الشافعي بعد أغنية " أهد الدنيا" التي طرحت في صيف 2018، وحققت نجاحًا كبيرًا.
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رامي صبري تريند بحياتي مش تمام
كانت هذه تفاصيل خبر رأي تامر حسني في أغنية رامي صبري "حياتي مش تمام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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