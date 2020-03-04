«يوتيوب» يحذف «عود البطل» لـ«حسن شاكوش» بعد 6 ملايين مشاهدة

حذف موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» أغنية «عود البطل» والتي طرحت لفنان المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وحققت في أول يوم نحو 6 ملايين مشاهدة.
جاء حذف الأغنية من «يوتيوب» بسبب حقوق الملكية، حيث طُرح من قبل أيام أغنية بنفس الاسم والكلمات لمطرب آخر، فقرر الموقع حذف الأغنية لهذا السبب.
يأتي طرح الأغنية بعد قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، كما أنها أول أغنية بعد «بنت الجيران» لشاكوش وعمر كمال.
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