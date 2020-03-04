محمد محي يتخطى حاجز المليون بـ "سهرانين"

تخطى الفنان محمد محي بأحدث أغنياته "سهرانين" حاجز المليون مشاهدة بعد مرور 3 أيام على طرحها على "يوتيوب".

الأغنية هي أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "بتاع زمان"، ومن المقرر طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة.

أغنية "سهرانين" من كلمات نور حمدي، ألحان محمد محيى، توزيع محمد العشي، والـ"Mix" ل محمود عزت والـ"Master" ل أمير محروس، وهي من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"

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