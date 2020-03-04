إلغاء حفل ميريام فارس في السعودية

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""الخليج 365"" من بيروت: وصلت التدابير الاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا إلى ذروتها في معظم الدول العربية التي بدأت بإلغاء الفاعليات الفنية والاجتماعية الحاشدة. حيث تم إلغاء الحفل الذي كانت ستحييه المغنية اللبنانية ​ميريام فارس ضمن فعاليات أول بطولة نسائية للغولف في المملكة بتاريخ 20 مارس الجاري بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية في جدة. وذلك حفاظاً على سلامتها وسلامة المواطنين وضمن الإجراءات الإحترازية التي يتم اتخاذها في مواجهة انتشار فيروس كورونا

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