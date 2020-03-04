هيفاء وهبي تُطلِق التحدي في مواجهة فيروس كورونا

""الخليج 365"" من بيروت: تزامناً مع حملات التوعية للوقاية من فيروس كورونا المُستجد، سبقت النجمة هيفاء وهبي الفنانين العرب بإطلاق التحدي على مواقع التواصل الإجتماعي لتجمع بين التوعية من فيروس كورونا والمتعة بغسل اليدين، فسألت متابعيها: “أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل ايديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي haifavscorona “.
وتاأتي مبادرتها عقب انتشار التوصية من قبل الأطباء بضرورة غسل اليدين بشكلٍ مستمرّ، والدراسات العالميّة التي نصحت بالغناء أثناء غسل اليدين لمدّة لا تقلّ عن 20 ثانية.
هذا وبدأ متابعوها باختيار الأغنيات المفضلة لديهم، ونشروا فيديوهات مصوّرة يظهرون فيها وهم يغسلون يديهم أثناء الغناء عبر الوسم #haifavscorona
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