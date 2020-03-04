شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حذف "عود البطل".. عمر كمال: متفتكرش لما تحاول توقفنا هتاخد رزقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان عمر كمال على حذف موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنية "عود البطل" بعد تحقيقها ملايين المشاهدات في أقل من 24 ساعة على صدورها، بدون أسباب معلومة حتى الآن.

وكتب عمر كمال عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"نفس اللى حصل ف #بنت_الجيران بيحصل تانى ف #عود_البطل ... الاغنية اتوقفت بعد ٧ مليون مشاهدة ف اول يوم وديه محصلتش تماما مع اى اغنية نزلت قبل كده .. بس معلش خير والله حصل كده ف بنت الجيران وبقت ١٧٠ مليون .. متفتكرشى انك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخدك رزقهم او شهرتهم يعنى .. او غيابهم هيديك فرصة للظهور .. عاوز تنجح اشتغل و اتعب وفكر مش تأذى الناس .. شوية وقت والأغنية هترجع و هنرجع أقوى وانجح ".



شاكوش

وتعد أغنية "عود البطل" أول أغنية يطرحها المطربان بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر والتي أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات بمزاولة نشاطهما الفني من الحفلات والأفراح وخلافه.

وكان طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين لـ الخليج 365، قد قال إن "قرار النقابة لا تراجع فيه وأن كل المناشدات التي تتلقاها النقابة أو النقيب هاني شاكر لن تثنيه عن قراره والعودة فيه، فالقانون ولائحة النقابة هما المحددان الأساسيان لقبول عضويات النقابة الجديدة".

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وكانت قد سُرّبت أغنية "عود البطل" قبل طرحها بساعات، ما أحدثت ضجة على مواقع السوشيال ميديا، حيث تصدرت قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، واستغل رواد الموقع الأغنية للتعبير عن انتشارها بشكل كبير، خصوصا بعد قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر بمنع مطربى المهرجات من الغناء فى الكافيهات والفنادق خلال الفترة الأخيرة، بعد أزمة مهرجان بنت الجيران.

يشار إلى أن حسن شاكوش وعمر كمال، كانا قد حققا شهرة كبيرة بأغنية "بنت الجيران" التى استطاعت حصد 150 مليون مشاهدة على يوتيوب حتى الآن بعد 3 أشهر فقط من طرحها.