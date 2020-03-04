شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يكشف عن زيجته الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الفنان أحمد فلوكس عن زيجته الجديدة، و قد تحدث عن قصة حبهما عبر حسابه على انستجرام، وكتب فلوكس، قائلا:" ههه بسببب الصوره دي قالوا عليا اتجوزت و بقضي شهر العسل و قابليها قالوا عليا اني اتجوزت عرفي و قابليها قالوا كلام كتير بس احب دلوقتي اقول انا ايه ..... الحقيقه اه ادعولي اتجوز الانسانه اللي قابلتها و الحقيقه هي كانت معايا في نفس المدرسه و عشره سنين و مش زي ما قالوا خبيره تجميل هي الحقيقه سيده اعمال في مجال السياحه".

وتابع، " و بنت ناس محترمين جدا و من عيله ولان وزنها يتاقل دهب و الحقيقه علشان اقدر اروح اطلب اديها و انول شرف جوازها محتاج ترتيبات كتير و احوش كتير علشان مهرها اكيد مش مهر عادي ولا شبكتها هاتكون شبكه عاديه ... و بما اني مش صغير و عندي ابن فاكيد هي كمان مش صغيره و اكيد عندها ولاد من اجمل الاولاد اللي شوفتهم في حياتي فا اكيد الجواز محتاج وقت و تحضير و علشان اروح لاهلها ده لوحده موضوع كبير .... فا علشان كده لسه ماخدتش خطوه صريحه".

واختتم فلوكس رسالتها قائلا:" ادعولي علشان ساعات بيكون رزق رينا لعبده هو واحده زي دي تشاركه حياتوا ... للي مهتمين بجوازي ادعولي ربنا يوفقني ..... دي ردي علي موضوع الجواز ... و في النهايه احب اقول كلمه واحده بالنسبه لموضوع السرير سكر محلي محطوط عليه كريمه ".

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وعلى الجانب الآخر أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن تعاقد شركته على مسلسل إذاعى مع طليقته الفنانة هنا شيحة، بعنوان "طلقنى شكرا"، بعد مرور أشهر علي انفصالهما، ونشر عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، فيديو لهما خلال التعاقد، معلقا عليها بأنه تم التعاقد مع الفنانة هنا شيخة على بطولة المسلسل الإذاعى الجديد.