ما الذى يجمع هند صبرى وصوفيا لورين وسلمى حايك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم إطلاق مجموعة "لأنّها شاهدت" وهي مجموعة خاصة من مسلسلات ووثائقيات وأفلام، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للمرأة وتمّ اختيار هذه المجموعة من قبل نساء مبدعات ممّن يعملن أمام الكاميرات وخلفها، ومن بينهن "صوفيا لورين"، و"سلمى حايك"، و"ياليتزا أباريشيو"، و"ميلي بوبي براون"، و"لوري نان"، و"لانا كوندور"، و"بيترا كوستا"، و"آفا دوفرناي"، وستكون هذه المجموعة متاحة طوال العام.
يهدف الأمر لتسليط الضوء على التحدي المتمثل في رواية قصص النساء وإظهارهن بكل تنوعهن وهو يتعلق بجعل الجوانب الخفية مرئية، وإثبات أنه من خلال التمثيل والتضمين الكاملين للمرأة على الشاشة، وخلف الكاميرات، وفي سردياتنا إجمالًا، سيزدهر المجتمع بحق.
وتحتفي المجموعة والتي تتمحور حول الموضوع الرئيسي تحت عنوان "أنا جيل المساواة: تحقيق حقوق المرأة"، بالقصص التي ألهمت النساء اللواتي قدّمن لنا أعمالاً استهوتنا والهمتنا، وفتحت هذه المسلسلات والأفلام والوثائقيات مثل - "الحقيقة الضائعة"، وFollowers و"القمر الأسود" و Orange is the New Black، و Lionheart و Sex Education - المجال أمام مناقشات وحوارات مهمّة وصعبة في كثير من الأحيان، والتي ساعدت في تحديث الطريقة التي نرى بها العالم.
فيما يلي قائمة بالنساء اللواتي قمن باختيار محتوى مجموعة ""لأنّها شاهدت":
أليخاندرا أزكاريت (كولومبيا) - هذا ما جناه قلبي
أليس وو (الولايات المتحدة) - Frances Ha
أندريا باراتا روبيرو (البرازيل) - Sex Education
آنا وينغر (ألمانيا) - Unbreakable Kimmy Schmidt
آفا دوفرناي (الولايات المتحدة)- A Wrinkle in Time
باربرا لوبيز (المكسيك) - Scandal
بيرين سات (تركيا) - Bird Box
برونا ماسكارينياس (البرازيل) - لمُلهمتي أغنّي
سيسيليا سواريز (المكسيك) - Marriage Story
كريس ني (الولايات المتحدة) - Orange is the New Black
كريستينا سيراتوس (الولايات المتحدة) - the goop lab with Gwyneth Partlow
سيندي بيشوب (تايلاند) - Anne with an E
إلينا فورتيس (المكسيك) - روح الأطلنطي
إستر أشيبو (إسبانيا) - Chef's Table: Bo Songvisava
فضيلي كامارا (فرنسا) - How to Get Away with Murder
فاني هيريرو (فرنسا) - Je Parle Toute Seule
فاطمة أبوبكر (ماليزيا) - المولود
فرانشيسكا كومينشيني (إيطاليا) -?What Happened, Miss Simone
جيوفانا إوبانك (البرازيل) - أحلام الفراشة
هانا أردين (السويد) - Silence of the Lambs
هازار إيرجوتشلو (تركيا) - House of Cards
هند صبري (مصر) - Joan Didion: The Center Will Not Hold
إيدا إليز بروك (النرويج) - RuPaul's Drag Race
جانيت موك (الولايات المتحدة) - Paris Is Burning
جويس تشينغ (هونغ كونغ) - Queer Eye
جوليانا فينسينتي (البرازيل) - مرايا خادعة
كيمي أديتيبا (نيجيريا) - ملك العصابات
كيارا أدفاني (الهند) - رغبات جامحة
لالي إسبوزيتو (الأرجنتين) - Notting Hill
لانا كوندور (الولايات المتحدة) - Grace and Frankie
لورين موريلي (الولايات المتحدة) - Julie & Julia
لوري نان (إنجلترا) - The Keepers
لافيرن كوكس (الولايات المتحدة) - A Call to Courage
ليز غاربوس (الولايات المتحدة) - She's Gotta Have It
لوغان براونينغ (الولايات المتحدة) - Someone Great
لين فينشتاين (المكسيك) - 2001: Space Odyssey
مارسيلا بنجوميا (كولومبيا) - Dead to Me
مرسيدس موران (الأرجنتين) - Aquarius
ميكا نيناغاوا (اليابان) - In the Realm of the Senses
ميلي بوبي براون (المملكة المتحدة) - Miss Americana
مينا الحماني (إسبانيا) - إلى متى؟
ميندي كالينغ (الولايات المتحدة) - Chewing Gum
ميرا ليسمانا (إندونيسيا) - روما
ميثيلا بالكر (الهند) - Hannah Gadsby’s Nanette
ناهناتشكا خان (الولايات المتحدة) - Young Adult
إنجو ثانه فان (فيتنام) - Wonder Woman
نوسيفو دوميسا (جنوب إفريقيا) - Gravity
باتي دي جيسوس (البرازيل) - بطلي الصغير
باولينا جارسيا (تشيلي) - Deux Jours, Une Nuit
بيترا كوستا (البرازيل) - Feminists: What Were They Thinking?
سلمى حايك (المكسيك) - الحقيقة الضائعة
ساندي تان (سنغافورة) - Russian Doll
شيفالي شاه (الهند) - اغتصاب ابنة الهند
صوفيا لورين (إيطاليا) - The Crown
ياليتزا أباريسيو (المكسيك) - نساء هزت عرش الكونغرس
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