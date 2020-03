شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يجمع هند صبرى وصوفيا لورين وسلمى حايك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم إطلاق مجموعة "لأنّها شاهدت" وهي مجموعة خاصة من مسلسلات ووثائقيات وأفلام، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للمرأة وتمّ اختيار هذه المجموعة من قبل نساء مبدعات ممّن يعملن أمام الكاميرات وخلفها، ومن بينهن "صوفيا لورين"، و"سلمى حايك"، و"ياليتزا أباريشيو"، و"ميلي بوبي براون"، و"لوري نان"، و"لانا كوندور"، و"بيترا كوستا"، و"آفا دوفرناي"، وستكون هذه المجموعة متاحة طوال العام.

يهدف الأمر لتسليط الضوء على التحدي المتمثل في رواية قصص النساء وإظهارهن بكل تنوعهن وهو يتعلق بجعل الجوانب الخفية مرئية، وإثبات أنه من خلال التمثيل والتضمين الكاملين للمرأة على الشاشة، وخلف الكاميرات، وفي سردياتنا إجمالًا، سيزدهر المجتمع بحق.

وتحتفي المجموعة والتي تتمحور حول الموضوع الرئيسي تحت عنوان "أنا جيل المساواة: تحقيق حقوق المرأة"، بالقصص التي ألهمت النساء اللواتي قدّمن لنا أعمالاً استهوتنا والهمتنا، وفتحت هذه المسلسلات والأفلام والوثائقيات مثل - "الحقيقة الضائعة"، وFollowers و"القمر الأسود" و Orange is the New Black، و Lionheart و Sex Education - المجال أمام مناقشات وحوارات مهمّة وصعبة في كثير من الأحيان، والتي ساعدت في تحديث الطريقة التي نرى بها العالم.

فيما يلي قائمة بالنساء اللواتي قمن باختيار محتوى مجموعة ""لأنّها شاهدت":

أليخاندرا أزكاريت (كولومبيا) - هذا ما جناه قلبي

أليس وو (الولايات المتحدة) - Frances Ha

أندريا باراتا روبيرو (البرازيل) - Sex Education

آنا وينغر (ألمانيا) - Unbreakable Kimmy Schmidt

آفا دوفرناي (الولايات المتحدة)- A Wrinkle in Time

باربرا لوبيز (المكسيك) - Scandal

بيرين سات (تركيا) - Bird Box

برونا ماسكارينياس (البرازيل) - لمُلهمتي أغنّي

سيسيليا سواريز (المكسيك) - Marriage Story

كريس ني (الولايات المتحدة) - Orange is the New Black

كريستينا سيراتوس (الولايات المتحدة) - the goop lab with Gwyneth Partlow

سيندي بيشوب (تايلاند) - Anne with an E

إلينا فورتيس (المكسيك) - روح الأطلنطي

إستر أشيبو (إسبانيا) - Chef's Table: Bo Songvisava

فضيلي كامارا (فرنسا) - How to Get Away with Murder

فاني هيريرو (فرنسا) - Je Parle Toute Seule

فاطمة أبوبكر (ماليزيا) - المولود

فرانشيسكا كومينشيني (إيطاليا) -?What Happened, Miss Simone

جيوفانا إوبانك (البرازيل) - أحلام الفراشة

هانا أردين (السويد) - Silence of the Lambs

هازار إيرجوتشلو (تركيا) - House of Cards

هند صبري (مصر) - Joan Didion: The Center Will Not Hold

إيدا إليز بروك (النرويج) - RuPaul's Drag Race

جانيت موك (الولايات المتحدة) - Paris Is Burning

جويس تشينغ (هونغ كونغ) - Queer Eye

جوليانا فينسينتي (البرازيل) - مرايا خادعة

كيمي أديتيبا (نيجيريا) - ملك العصابات

كيارا أدفاني (الهند) - رغبات جامحة

لالي إسبوزيتو (الأرجنتين) - Notting Hill

لانا كوندور (الولايات المتحدة) - Grace and Frankie

لورين موريلي (الولايات المتحدة) - Julie & Julia

لوري نان (إنجلترا) - The Keepers

لافيرن كوكس (الولايات المتحدة) - A Call to Courage

ليز غاربوس (الولايات المتحدة) - She's Gotta Have It

لوغان براونينغ (الولايات المتحدة) - Someone Great

لين فينشتاين (المكسيك) - 2001: Space Odyssey

مارسيلا بنجوميا (كولومبيا) - Dead to Me

مرسيدس موران (الأرجنتين) - Aquarius

ميكا نيناغاوا (اليابان) - In the Realm of the Senses

ميلي بوبي براون (المملكة المتحدة) - Miss Americana

مينا الحماني (إسبانيا) - إلى متى؟

ميندي كالينغ (الولايات المتحدة) - Chewing Gum

ميرا ليسمانا (إندونيسيا) - روما

ميثيلا بالكر (الهند) - Hannah Gadsby’s Nanette

ناهناتشكا خان (الولايات المتحدة) - Young Adult

إنجو ثانه فان (فيتنام) - Wonder Woman

نوسيفو دوميسا (جنوب إفريقيا) - Gravity

باتي دي جيسوس (البرازيل) - بطلي الصغير

باولينا جارسيا (تشيلي) - Deux Jours, Une Nuit

بيترا كوستا (البرازيل) - Feminists: What Were They Thinking?

سلمى حايك (المكسيك) - الحقيقة الضائعة

ساندي تان (سنغافورة) - Russian Doll

شيفالي شاه (الهند) - اغتصاب ابنة الهند

صوفيا لورين (إيطاليا) - The Crown

ياليتزا أباريسيو (المكسيك) - نساء هزت عرش الكونغرس