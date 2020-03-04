شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى لياسمين عبد العزيز: انتى الوحيدة اللى بتشيلى أفلام ومسلسلات باسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت الفنانة رشا مهدى، النجمة ياسمين عبد العزيز، بعد ما أثاره شقيقها وائل عبد العزيز أمس، من أزمة، عن علاقتها بالفنان أحمد العوضى، وتبادل الاتهامات بينهما، وإعلان ياسمين والعوضى علاقتهما العاطفية عبر انستجرام، ومواقع التواصل الاجتماعى.

رشا مهدى نشرت عبر حسابها على "تويتر"، قال "ياسمين عبدالعزيز بعيد عن انها أختى و صاحبتى هيا نجمه مصرية مهمه جدا .. كفايه اننا لما بنقول مين من الممثلات في تاريخ مصر اللي بتشيل عمل لوحدها باسمها سواء فيلم أو مسلسل بنقول اسم ياسمين فى القائمه دى .. ربنا يسعدك انتى و أحمد يا حبيبتى و يتمملكم على خير ويبعد عنكم كل شر".

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رشا مهدى

وكان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد شن هجوما عبر حسابه فيس بوك مساء أمس، على كل من شقيقته ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضى بسبب علاقتهما.

وقال وائل، عبر حسابه على فيس بوك: "بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتأذيت فيها إزاى وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها".