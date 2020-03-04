شكرا لقرائتكم خبر عن رواد تويتر يدعمون ياسمين عبد العزيز: العوضى قطف زهرة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار منشور لوائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، حالة كبيرة من الجدل، بعد أن هاجمها بسبب صورها وشكل العلاقة التى تجمعها بالفنان الشاب أحمد العوضى، قبل أن يتفاقم الأمر، ليرد عليه العوضى، ثم يخرج الثنائى لإعلان حبهما لجمهورهما للمرة الأولى علنا.

ودشن رواد تويتر، هاشتاجين يحملان اسم "ياسمين عبد العزيز"، وأحمد العوضى، للتغريد عن الأزمة التى تخصهما، وتصدر الهاشتاجين المراكز الأول فى الترند المصرى، وظهرا ضمن اهتمامات مرتادى وتويتر والأكثر تداولا فيما بينهم.



ترند مصر



تعليقات رواد تويتر

وهاجم مغردو تويتر شقيق ياسمين عبد العزيز، بعد المنشور الذى هاجم عبره شقيقته لعلاقتها بالعوضى، فقال أحد المدونين :"إلي المدعو شقيق ياسمين عبد العزيز فشلت كأب فشلت كأخ فشلت كابن فشلت كممثل فشلت تطلع تريند زيهم".



رواد تويتر

Advertisements

فيما أعرب الكثيرون عن دعمهم لياسمين عبد العزيز خلال الأزمة، مؤكدين أن أحمد العوضى محظوظ لارتباطه بها، فقال أحدهم :"أحمد العوضي قطف زهرة السينما المصرية ياسمين عبد العزيز"، وغرد آخر :"بدون نقاش كون أنه يتكلم كده عن اخته قدام الناس ده سبب كفيل يخلي الواحد ميصدقش كلامه! ومظنش أن ممثل هيطمع في ممثلة بالذات وإن أحمد العوضي ليه مستقبل قوي كنجم أكشن"، وقال آخر :" من حق ياسمين والعوضي يحبو بعض ويتجوزوا....الحب أعظم وأسمي شئ خلقه ربنا...ومن حق أخوها يعاتبها لو شايف إنها بتعمل غلط بس دا مش علي النت لأن دا مبقاش عتاب دا بقي تشريد وفضايح...وأعتقد إن الراجل مايعملش في أخته أو حبيبته كدا"، وقال آخر :" أكتر حاجة مزعلانى إنها طول عمرها فى حالها ومحدش كان بيسمع عنها أخبار ولا حاجات شخصية على الملأ ربنا يختارلها الصالح ولو العوضي خير ليها يقربه منها".



التغريدات



التعليقات

ردت النجمة ياسمين عبد العزيز على شقيقها وائل عبد العزيز بعد مهاجمتها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بسبب صورها ونوع العلاقة التى تجمعها بالفنان أحمد العوضى، حيث نشرت صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد العوضى وعلقت عليها قائلة، "بحبك يا أحمد"، وقام أيضًا العوضى بنشر الصورة نفسها والتعليق عليها بـ"بحبك يا ياسمين"، ليكون اعترافًا رسميًا بالارتباط بينهما بعد حالة الجدل خلال الفترة الماضية وللرد أيضًا على تعليق شقيقها.

وكان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، أغلق حسابه الرسمى على فيس بوك، بعد شنه هجومًا على شقيقته، بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضى.

وقال وائل، عبر حسابه على فيس بوك: "بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتأذيت فيها إزاى وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها".

وأضاف شقيق ياسمين: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك فى كل موقف صعب مر عليكى ونسيت حياتى ونفسى عشانك وبقى كل همى أنا ووالدتك، إنك تكبرى وتبقى نجمة فى مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللى ساندتك ووقفت جنبك فى طلاقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟.

وتابع وائل: "ومع ذلك حياتك وأنتى حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللى يخصنى، أنتى مقاطعة كل العيلة عشان تعملى اللى على مزاجك، إحنا دلواقتى وعايزين نفهم العلاقة دى إيه ورايحة على فين".

وأضاف: "أما بالنسبة للأخ اللى ماشى وراكى فى كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللى هتفقسله كل يوم.. أحب أقولك يا راجل لما تيجى تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دى الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف أنك مرفوض رافضًا باتًا فاعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللى أنت سالكه من سنين مع بنات الناس!!.. أنا من رأيى كفاية عليك البطولة اللى أخدتها والعربية المرسيدس الهدية، وتركز فى شغلك وتسيبنا فى حالنا لأن طول عمرنا فى حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد".