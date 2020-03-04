شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى لـ ياسمين عبد العزيز:" ربنا يسعد قلبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعمت الفنانة نشوى مصطفى، النجمة ياسمين عبد العزيز، فى أزمة التصريحات المتبادلة بين شقيقها وائل عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى، كما تمنت لها السعادة في حياتها.

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" الجميلة السكراية العسولة المتألقة ربنا يسعد قلبك".



نشوى مصطفى

ردت النجمة ياسمين عبد العزيز على شقيقها وائل عبد العزيز بعد مهاجمتها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بسبب صورها ونوع العلاقة التى تجمعها بالفنان أحمد العوضى، حيث نشرت صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد العوضى وعلقت عليها قائلة، "بحبك يا أحمد"، وقام أيضًا العوضى بنشر الصورة نفسها والتعليق عليها بـ"بحبك يا ياسمين"، ليكون اعترافًا رسميًا بالارتباط بينهما بعد حالة الجدل خلال الفترة الماضية وللرد أيضًا على تعليق شقيقها.

وكان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، أغلق حسابه الرسمى على فيس بوك، بعد شنه هجومًا على شقيقته، بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضى.

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وقال وائل، عبر حسابه على فيس بوك: "بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتأذيت فيها إزاى وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها".

وتابع وائل: "ومع ذلك حياتك وأنتى حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللى يخصنى، أنتى مقاطعة كل العيلة عشان تعملى اللى على مزاجك، إحنا دلواقتى وعايزين نفهم العلاقة دى إيه ورايحة على فين".

وأضاف: "أما بالنسبة للأخ اللى ماشى وراكى فى كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللى هتفقسله كل يوم.. أحب أقولك يا راجل لما تيجى تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دى الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف أنك مرفوض رافضًا باتًا فاعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللى أنت سالكه من سنين مع بنات الناس!!.. أنا من رأيى كفاية عليك البطولة اللى أخدتها والعربية المرسيدس الهدية، وتركز فى شغلك وتسيبنا فى حالنا لأن طول عمرنا فى حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد".