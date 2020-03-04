حسين فهمى لـ محمد رمضان: لو أنت نمبر ون أنا نمبر ون بلس.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسين فهمي خلال ندوة صحفية أقيمت بمقر الخليج 365 أن الزمن الجميل كانت له مواصفات ومعاير مختلفة عن الوقت الحالى وذلك في سياق الرد علي سؤال بخصوص نجوم الوقت الحالى الذين يتمسكون بألقاب خلال مسيرتهم الفنية، قال فهمى: زمان كان النجم يتمسك بلقب بس مش هو اللى بيقول كنا نسمعها من حد غيره بخلاف الوقت الحالى الذى يطلق الفنان على نفسه اللقب فمثلا لما محمد رمضان يطلع يعمل أغنية ويقول فيها أنا نمر ون مفيش مشكله يعمل اللي هو عاوزه وأنا كمان أعمل أغنية وأقول أنا الأمبراطور وبعدين مفيش مشكله لما يقول نمبر ون ومفيش حد بيرد عليه.

المفروض الرد يكون بعمل أخر مثلا فيلم قصاد فيلم مقاله قصاد مقاله أغنية قصاد أغنيه .. وذا كان هوقال أنا نمبر ون أنا بقول أنا نمبر ون بلس، وألقاب زمان كانت تطلق من أعمال الفنان زي مثلا يا ود يا تقيل كانت من فيلم خللي بالك من زوزو وهكذا .

وكان حسين فهمي كشف خلال الندوة أن العندليب الراحل عبد الحليم حافظ كان يغار منه فى بداياته الفنية بسبب المعجبات، موضحاً:"تعرضت لهجوم قاسٍ من الصحافة فى بداياتى على الرغم من تحقيق الأفلام التى شاركت فيها أرباحاً كبيرة فى ذلك الوقت، إلا أنه دائماً ما كنت أجد انتقادات كبيرة طوال الوقت وبشكل متواصل".

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وأشار فهمى أن على رأس الصحفيين الكبار الذين كانوا يهاجمونه، مفيد فوزي، حيث قال :"استاذ مفيد ربنا يديله الصحه استلمني في مجله روز اليوسف، حيث كان له مقال بعنوان "سماعي"، وكتب عنى "حسين فهمي يوم بارد في سماء ممطرة"، ووقتها ظللت أسبوعا كاملا أحاول فهم ما يريد قوله، مضيفا:" وبعد كدة الأسبوع اللي بعديه يستلمني مثلا ويكتب يقول "حسين فهمي تلاجة 16 قدم بفريزر عريض".

وتابع حسين فهمى أن كمال الملاخ أيضاً كان دائم الهجوم عليه وقال:"الملاخ استلمني هو كمان وكان يكتب "حسين فهمي أزرق العينين" وكأن أزرق العينين دا عيب خلقي، و:كل هذا حدث رغم أنه في مدينة السينما كانوا يقولون لى أنت رفعت الميزانيات بتاعة الأفلام لأن الأفلام أبتدت تكسب"..

واستطرد فهمى:"الأستاذ وحيد فريد الذي أعتبره أستاذى، اشتكيت له من هجوم الصحافة الشديد والغير مبررعلىّ، ففسر لى فريد الموقف قائلا "هو أنت فاكر عبد الحليم حافظ هيسيبك في حالك" فقلت له ايه علاقة عبد الحليم بي، فرد "لما البنت تشيل صورة عبد الحليم حافظ من تحت المخدة وتحط صورتك لازم عبد الحليم حافظ ما يعرفش ينام" .

وأكد حسين فهمى أن يوسف بيه وهبي كان صديقه وأنه ذهب له فى استوديو نحاس وشكى له مما يحدث له فرد يوسف وهبى عليه قائلاً:"مبروك..فقلت له الصحافة بتهاجمني قال لي عشان كدا أنا بقلك مبروك وبعدين حصلت على جائزة أحسن ممثل عن فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي".