شكرا لقرائتكم خبر عن عداوة بعد صحوبية .. صور تكشف صداقة العوضى ووائل عبد العزيز فى كواليس لآخر نفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الممثل وائل عبد العزيز جدلا كبيرا بسبب ما كتبه عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، حيث كشف عن أزمة بينه وبين شقيقته النجم ياسمين عبد العزيز بسبب الفنان أحمد العوضى، حيث شن وائل هجوما على العوضى، قائلا: "أحب أقولك يا راجل لما تيجى تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل، وتقعد مع رجالة البيت".



أثناء التصوير



احمد العوضى ووائل عبد العزيز

وقال وائل، عبر حسابه على فيس بوك: "بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتاذيت فيها إزاى وقضيته الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها".



العوضى ووائل عبد العزيز



فى كواليس لآخر نفس

فيما نشرت ياسمين عبد العزيز صورة تجمعها بأحمد العوضى، معلقة "بحبك يا أحمد"، وهى نفس الصورة التي نشرها العوضى، وعلق "بحبك يا ياسمين".

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من كواليس لآخر نفس



وائل عبد العزيز والعوضى

كذلك رد العوضى في "بوست" مطول يدافع فيه عن نفسه من هجوم وائل عليه، ويوضح العديد من الحقائق، فكان أبرز ما جاء به، " "انهى بيت اللى ادخله من بابه.. ان كانت هي اللى بتصرف عليه وعلى ابنك اللي مخبيه وراميه وهي بتدفعله مصاريف مدرسته.. باب ايه يا ابنى ادخله هو انا شفت راجل واقف جنبها.. دي واحدة انت مبتعملش حاجة غير أنك بتستنزفها هي ومامتها.. باب ايه يا ابنى الى هدخله من بابه واكلم واحد بيتكلم على عرضه ولحمه قدام الناس.. يا ابنى انا من عين شمس منطقية شعبية اتربيت على ان الأخت والام والست الكلام عليهم من الكبائر.. عربية ايه يا ابنى انا اجرى الحمد لله يعيشني كويس ويجيبلي عربية حلوة وبيت كويس.. بمجهودي وشغلي مش على عرق واحدة ست.. باب ايه يا حبيبي اللي ادخله وانت أصلا عايش باسمها.. انا شقيت على حالي بعرقي.. لكن انت فشلت في كل شيء فشلت كممثل وفشلت كأب وفشلت كأخ وفشلت كبنى ادم".

ورغم التوتر المفاجئ بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها، ودخول أحمد العوضى طرفا في الأزمة، إلا أن العوضى ووائل كانا قد عملا سويا في مسلسل "لآخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز في العام الماضى، وحقق نجاحا كبيرا، حيث تجمع العديد من الصور العوضى ووائل أثناء تدريباتهما في كواليس المسلسل، بل أن الصور طغت عليها أجواء من الصداقة بين الاثنين.