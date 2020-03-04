شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يدعو لجمهوره وأصدقائه فى الحرم: اللهم أسعدهم وفرج همهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد سعد، بصورة لدعاء له لجمهوره وأصدقائه عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، خلال تواجده حاليا في السعودية لقضاء فريضة العمرة، حيث كتب "دعائي إلي أحبابي وأصحابي وجمهوري الحبيب".



أحمد سعد

وكان قد طرح الموزع الموسيقى حسن الشافعى عبر قناته على موقع "يوتيوب" أغنيتة الجديدة "مامى كوسا"، مع الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة عضو فريق "المدفعجية"، وهى من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلى القيعى، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعى، وتم تصويرها فى قصر المانسترلى.

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ومن ناحية أخرى، يتعاون المطرب أحمد سعد مع الموزع الموسيقي عمرو الخضري لأول مرة، في أغنية جديدة من كلمات محمد المصرى، وألحان وليد سامى، ومن المقررأن يتم تسجيل الأغنية خلال الفترة المقبلة، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، حسبما أكد عمرو الخضرى لـ"الخليج 365".

وكان المطرب أحمد سعد قد طرح أغنية «مسحراتى» عبر «يوتيوب»، خلال شهر رمضان الماضى، والأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "يا مدلع"، من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدى، وتوزيع أشرف البرنس، من إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس، والكليب تم تصويره فى مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين، وشاركت فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.