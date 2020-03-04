"ربنا يتمملكم بخير".. هكذا دعم نجوم الفن ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعم عدد من نجوم الفن، الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي، بعدما أعلنا عن حبهما أمس عبر حساباتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز هؤلاء النجوم:

رشا مهدي

على حسابها الرسمي بموقع تويتر، كتبت رشا مهدي: "ياسمين عبدالعزيز بعيد عن إنها أختي وصاحبتي هي نجمة مصرية مهمة جدا، كفاية إننا لما بنقول مين من الممثلات في تاريخ مصر اللي بتشيل عمل لوحدها باسمها سواء فيلم أو مسلسل بنقول إسم ياسمين في القائمة دي، ربنا يسعدك إنتِ وأحمد يا حبيبتي ويتمملكم على خير ويبعد عنكم كل شر".

نشوى مصطفى

نشرت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لياسمين، وعلقت عليها: "الجميلة السكراية العسولة المتألقة ربنا يسعد قلبك".

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محمد محمود عبدالعزيز

وفي مقطع فيديو بثه على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قال محمد محمود عبدالعزيز: "ياسمين عبدالعزيز بـ 1000 راجل"، مستنكرا ما كتبه شقيقها الفنان وائل عبدالعزيز على حسابه بموقع فيسبوك.

محمود فارس

ونشر الفنان محمود فارس، عبر حسابه بموقع فيسبوك، صورة للعوضي وياسمين، معلقا: "أنا بحب أصحابي، ربنا يتمم لكم بخير، ووائل عبدالعزيز صاحبي عادي إيه بقى".

أمير صلاح الدين

وردا على منشور "العوضي" بصورة تجمعه بياسمين، علق أمير صلاح الدين: "ألف مبروك يا منعشين".

محمد علي رزق

بينما كتب الفنان محمد علي رزق، عبر فيسبوك: "ربنا يسعدكم يا حبايبي".

وكان وائل عبدالعزيز قد هاجم العوضي وشقيقته، بسبب ما ينشرناه من صور والجدل المثار حول علاقتهما، لينهي الثنائي الخلاف بالاعتراف بحبهما عبر حساباتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.