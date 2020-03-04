بعد حفله مع تامر حسني.. العالمي "أكون" يؤدي مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: تداول رواد موقع "تويتر"، مقطع فيديو، يظهر به النجم الأمريكي أكون، وهو يؤدي مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية. وظهر "أكون"، في الفيديو المنتشر على "السوشيال ميديا" أمام الكعبة بملابس الإحرام، برفقة عدد من الأصدقاء وأحيا أكون حفلا غنائيًا برفقة تامر حسني في السعودية، يوم 27 فبراير، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، بأحد الفنادق الكبرى هُناك.

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