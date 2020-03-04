بعد 10 أسابيع بدور العرض.. "الفلوس" يتجاوز 45 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تجاوزت إيرادات فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني، 45 مليون جنيه، وذلك بعد 10 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.
وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 45 مليون 741 618 جنيه.
الفيلم يدور في إطار أكشن كوميدي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا في مصر وعدد من الدول العربية التي عرض بها.
ويتنافس الفيلم مع 6 أفلام أخرى هي "لص بغداد"، "بنات ثانوي"، "يوم وليلة"، "بعلم الوصول"، "صندوق الدنيا"، "رأس السنة".
"الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
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