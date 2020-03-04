عمر كمال يكشف سبب حذف يوتيوب لمهرجان "عود البطل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان عمر كمال، إنه فوجئ بحذف إدارة "يوتيوب"، أغنيته الجديدة "عود البطل"، الذي تعاون فيها مع زميله حسن شاكوش.

وكشف "كمال"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه خارج مصر حاليًا وفوجئ بحذف الأغنية وحاول التواصل مع شاكوش، ولكنه لم يتمكن من الوصول له في الوقت الحالي".

واستكمل: "شاكوش تقريبًا نايم، لكن تواصلت مع اللي ماسك الميديا وقالي إن الميل اللي جه من يوتيوب بيقول إن الأغنية اتقفلت بسبب حقوق الملكية".

وأضاف: "أنا لسه مش فاهم حاجة، ومش عارف إيه اللي حصل، وحقوق ملكية إيه؟، خاصة أن الأغنية من كلمات ولحن كل حاجة بتاعتنا إحنا، فهشوف الموضوع فيه إيه؟".

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وذكر موقع اليوتيوب أن سبب الحذف يرجع لحقوق الملكية لشركة Kora Levent

واكتشف الجميع حذف أغنية "عود البطل"، بعد يوم واحد فقط من طرحها، وتخطيها حاجز الـ3 ملايين مشاهدة.

وتصدرت أغنية "عود البطل"، قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا بعد ساعات قليلة من طرحها بموقع "يوتيوب"، الأغنية كلمات مصطفى التوت وتوزيع ساسو.

كان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد أصدر بيانًا أمر فيه بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، وذلك في أعقاب أزمة ‏غناء مهرجان "بنت ‏الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب في ستاد القاهرة، بنسختها القديمة.