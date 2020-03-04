هولوجرام أم كلثوم.. سر الكينج وعودة بهاء سلطان.. تفاصيل حفلات الجمعة المقبل‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أول حفل بتقنية الـ"هولوجرام" لكوكب الشرق أم كلثوم بالأوبرا، الكشف عن "سر الكينج"، وعودة بهاء سلطان، أبرز ملامح الحفلات المقرر أن تقام جميعها في يوم واحد، وهو الجمعة المقبل 6 مارس.

ورغم تأجيل حفلين، كان من المقرر إقامتهما باليوم نفسه، الأول كان في مركز المنارة، ويحييه الفنان تامر حسني، والثاني باستاد القاهرة، ويحييه تجمع فرق: "شارموفرز، مسار إجباري، والمغني الأردني عزيز مرقة"، فإن تنوع الحفلات المقرر إقامتها باليوم نفسه، منح كلا منها خصوصيته .

ويشهد المسرح الكبير في دار الأوبرا، أول ثمار اتفاقية التعاون بين وزارات الثقافة والاتصالات وعلوم التكنولوجيا، بإقامة الحفل الأول بتقنية الـ"هولوجرام"، لكوكب الشرق أم كلثوم، من إخراج جيهان مرسي، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وتجسد خلاله النجمتان مي فاروق وريهام عبدالحكيم شخصية أم كلثوم، وصمم الديكور والإضاءة المهندسان محمود حجاج وياسر شعلان.

وتراوحت أسعار التذاكر بالحفل بين 160:360 جنيها، و510 جنيهات.

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ويحيي الفنان محمد منير باليوم نفسه، الحفل المقام تحت شعار "سر الكينج"، والمقرر الإعلان عن مكانه عبر المسابقة التي تنظمها الشركة الراعية، على أن يكون الحضور مجانيًا للفائزين .

"عودة بهاء"

وعلى مسرح النهر في ساقية الصاوي، يعود الفنان بهاء سلطان بعد غياب طويل بسبب أزماته مع المنتج نصر محروس؛ لإحياء أول حفل منفرد له، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 157 للحضور وقوفًا، بينما جاءت أسعار الفئات الخمس الأخرى للمقاعد كالتالي: 257 جنيهًا ،307 جنيهات،357 جنيهًا، 407 جنيهات، و457 جنيهًا .

الفنان محمد حماقي يحيي أيضا يوم الجمعة الحفل المقام في مقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، وتم تحديد سعر موحد للتذكرة، هو 300 جنيهٍ

واحتفالاً بالعيد الخامس عشر لتأسيسها تقيم الجامعة البريطانية، الحفل الذي يحييه الفنان اللبناني راغب علامة، ويتولى تنظيمه منظم الحفلات مصطفى أبودشيش.