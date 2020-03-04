تراند اليوم : شاهد.. فنان شهير يعلن عن زواجه بصورة من على السرير

نشر الفنان المصري أحمد فلوكس ، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن زوجته الجديدة وقصة حبه.

وكتب في تعليقه على الصورة : "بسببب الصورm دي قالوا عليا اتجوزت وبقضي شهر العسل وقابليها قالوا عليا اني اتجوزت عرفي وقابليها قالوا كلام كتير بس احب دلوقتي اقول انا ايه .. الحقيقه اه ادعولي اتجوز الانسانه اللي قابلتها والحقيقه هي كانت معايا في نفس المدرسه وعشره سنين، ومش زي ما قالوا خبيرة تجميل هي الحقيقة سيدة أعمال في مجال السياحة".

وتابع :"وبنت ناس محترمين جدا ومن عيله ولان وزنها يتاقل دهب ولحقيقه علشان اقدر اروح اطلب اديها وانول شرف جوازها محتاج ترتيبات كتير واحوش كتير علشان مهرها اكيد مش مهر عادي ولا شبكتها هاتكون شبكه عاديه... وبما اني مش صغير وعندي ابن فاكيد هي كمان مش صغيره واكيد عندها ولاد من اجمل الاولاد اللي شوفتهم في حياتي فا اكيد الجواز محتاج وقت وتحضير وعلشان اروح لاهلها ده لوحده موضوع كبير .... فا علشان كده لسه ماخدتش خطوه صريحه".

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وأضاف أحمد فلوكس قائلا : "ادعولي علشان ساعات بيكون رزق رينا لعبده هو واحده زي دي تشاركه حياتوا ... للي مهتمين بجوازي ادعولي ربنا يوفقني ..... دي ردي علي موضوع الجواز ... وفي النهايه احب اقول كلمه واحده بالنسبه لموضوع السرير سكر محلي محطوط عليه كريمه".



