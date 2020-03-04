أحمد سعد يدعو لجمهوره من داخل الحرم المكي.. شاهد ماذا قال

شارك المطرب أحمد سعد جمهوره بصورة من داخل الحرم المكي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق أحمد على الصورة قائل:"دعائي إلى أصحابي وأحبابي وجمهوري الحبيب"، ونالت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين وتمنوا له التوفيق في حياته العمليه والمهنية. والمهنية. Advertisements يذكر أن أحدث أعمال أحمد سعد تقديم أوبريت غنائي للعراق بعنوان "سلاما يا وطني العربي"، وهي من كلمات عبد الله حسن، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل.

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