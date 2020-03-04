السبت.. حمادة هلال ومدحت صالح يحييان حفل "اشتري مصري"

تنطلق يوم السبت المقبل 7 مارس حملة «مصر تستطيع.. اشتري المصري» تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومبادرة اشتري المصري التي أطلقت مع بداية العام الحالي.
مجلس إدارة مدرسة إيجيبت جولد التابعة لوزارة التربية والتعليم وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب، كما يشهد الحفل تنظيم معرض للمشغولات الذهبية للمنتجات المصرية 100%.
ومن المقرر أن تكون الحملة التي ستنطلق بنادي سموحة بالإسكندرية برعاية وحضور الدكتور علي مصليحي وزير التموين والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومصطفى نصار رئيس
التطبيقية وعل رأسها «إيجيبت جولد» التابعة لوزارة التربية والتعليم لصناعات الحلي ودورها في تطوير الصناعة المصرية ومشاركتها في مبادرة مصر تستطيع التي تتبناها الدولة المصرية.
ويشهد الحفل عرض توضيحي لأهمية ودور التعليم الفني في مصر من خلال عرض أهمية مدارس التكنولوجية
وتختتم فعاليات اليوم بحفل غنائي بنادي سموحة الرياضي يحيه النجوم حمادة هلال ومدحت صالح ويتخلله ديفيليه لأحدث منتجات الذهب والأحجار الكريمة.
وتهدف حملة «مصر تستطيع.. اشتري المصري» لإبراز قدرات مصر في مجال التعليم الفني وصناعات المعادن النفيسة بجوانبه مما يصب في صالح الصناعة والاستثمار والمستهلك المصري.
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