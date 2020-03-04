يوتيوب يحذف أغنية "عود بطل" لـ حسن شاكوش وعمر كمال

حذف موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنية "عود البطل" لـ حسن شاكوش وعمر كمال، والتي تم طرحها قبل يومين، وكانت تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا حيث حققت أكثر من 6 مليون مشاهدة في فترة

وجيزة.

تُعد أغنية "عود البطل" هي أول أغنية يطرحها المطربان بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر والتي أصدرت قرارًا بمنع مطربي المهرجانات

بمزاولة نشاطهما الفني من الحفلات والأفراح وخلافه.

وصرح طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقين، أن قرار النقابة لا تراجع فيه وأن كل المناشدات التي تتلقاها النقابة أو النقيب "هاني شاكر" لن تثنيه عن قراره والعودة فيه، فالقانون ولائحة النقابة هما المحددان الأساسيان لقبول عضويات النقابة الجديدة".