رامي صبري:استنوني بكره مع الإعلامية ناردين فرج

نشر المطرب رامي صبري مقطع فيديو ،وذلك عبرحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق رامي على الفيديو قائلاً:"استنوني بكره في برنامج التاسعة مع الاعلامية ناردين فرج على القناة الأولى المصرية

"، ولاقى البرومو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"هتنور".



يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، أغنية "حياتي مش تمام"، الذي طرحها خلال عيد الحب، وطرحها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".