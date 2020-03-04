رامي صبري:استنوني بكره مع الإعلامية ناردين فرج

نشر المطرب رامي صبري مقطع فيديو ،وذلك عبرحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلق رامي على الفيديو قائلاً:"استنوني بكره في برنامج التاسعة مع الاعلامية ناردين فرج على القناة الأولى المصرية"، ولاقى البرومو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"هتنور".
يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، أغنية "حياتي مش تمام"، الذي طرحها خلال عيد الحب، وطرحها على طريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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