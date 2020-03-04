حظر حسن شاكوش وعمر كمال موسيقياً من يوتيوب وساوند كلاود

حذف موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" أغنية "عود البطل" لـحسن شاكوش و عمر كمال، وذلك بعدما حققت 6 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من طرحها، بدون ذكر الأسباب حتى الان.

كما قام تطبيق "ساوند كلاود" بحذف الأغنية، وهو نفس المنصة التي وضعتهم في المرتبة الثانية عالمياً من خلال أغنية بنت الجيران.

وتعد أغنية "عود البطل" أول أغنية يطرحها المطربان بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر والتي أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات بمزاولة نشاطهما الفني، ومخاطبة "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية بمنع نشر أعمالهم.

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يذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قررَّ مؤخرًا، إعادة النظر

في كافة تصاريح الغناء التي تم منحها لمطربي المهرجانات بعدما لم تلتزم مجموعة كبيرة منهم بالاتفاقات والشروط التي وضعتها النقابة من أجل تقديم فن راق ومميز يليق باسم الفن.

وقال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائى ولا رجعة فيها، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام الغير لائق الذى قيل فى حفلة استاد القاهرة.