تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في 6 أكتوبر

يحيي الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًّا، وذلك على أرض إحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 13 مارس، والدخول مخصص فقط لطلبة الجامعة وجميع العاملين بها، ولايوجد أي تذاكر مخصصة للبيع. والدخول مخصص فقط لطلبة الجامعة وجميع العاملين بها، ولايوجد أي تذاكر مخصصة للبيع. وفي نفس السياق يستعد حسني لحفله الغنائي مع الفنانة نانسي عجرم، في مدينة الشيخ زايد، وذلك احتفالاً بافتتاح إحدى المنتزهات الشهيرة هناك، بالإضافة إلى حفله في نادي دجلة الرياضي ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الأم.

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