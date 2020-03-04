"قطار الملح والسكر" يشارك في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

يشارك فيلم قطار الملح والسكر للمخرج لسينيو أزفيدو في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ضمن فعاليات دورته التاسعة "6- 12 مارس" في قسم دياسبورا، ومن المقرر عرض الفيلم يوم السبت 7 مارس الساعة 6 مساءً في مكتبة مصر العامة.



قد فاز الفيلم بجائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأفضل فيلم في مهرجان جوهانسبرغ السينمائي.



أحداث الفيلم تدور في خضم الحرب التي مزقت موزمبيق، تنطلق عبر البلاد رحلة قطار محفوفة بالمخاطر، تضم ركاب مدنيين، يجدون أنفسهم في موقف متناقض من الحماية والتعرض للمضايقات، إذ يرافقهم على متن الرحلة مجموعة من الجنود غير المنضبطين في طريقهم للتصدي

إلى جيش المتمردين في الأدغال.



وشارك الفيلم في أكثر من عشرين مهرجانًا دوليًا منها أيام قرطاج السينمائية بتونس، مهرجان الفيلم الأفريقي بكولن ألمانيا، مهرجان فانتاسبورتو السينمائي الدولي بالبرتغال، مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي الدولي، مهرجان الفيلم الأفريقي في خريبكة بالمغرب، مهرجان الفيلم الدولي الهندي ومهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا.

قطار الملح والسكر من إخراج لسينيو أزفيدو وتشارك في كتابته مع تيريزا برييرا، ومن بطولة ميلاني دي فاليس رافائييل، ثياجو جوستينو وماتامبا خواكيم، وتتولى شركة MAD Solutions توزيعه في العالم العربي.



و لسينيو أزفيدو هو صانع أفلام ومؤلف موزمبيقي، وُلد في البرازيل، وبدأ مسيرته المهنية صحفيًّا في أمريكا اللاتينية.

Advertisements

سافر إلى موزمبيق بحثًا عن حكايات جيدة لأوضاع ما بعد الاستعمار، ليجمعها لاحقًا في كتاب. تعاون مع روي جويرا وغودار وجان روش في المعهد القومي الموزمبيقي في السنوات التي تبعت استقلال موزمبيق.

ومنذ عام 1980، أخرج أزفيدو ما يفوق العشرين فيلمًا، وُزعت عالميًا، وهو أيضًا مؤسس مشارك في Ébano Multimédia، وهي إحدى شركات الإنتاج المرموقة في موزمبيق. تعايش أفلام أزفيدو الواقع الموزمبيقي كما تتعرض إلى التطور السياسي المضطرب، يحاول أزفيدو المزج بين أفلام الأكشن والأفلام الوثائقية، إذ يلهمه السرد القصصي للأحداث المهمة والشخصيات المثيرة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يُعد أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الأفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

