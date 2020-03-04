فيلم قطار الملح والسكر يشارك في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

يشارك فيلم " قطار الملح والسكر " في الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ويعرض يوم السبت السابع من مارس في مكتبة مصر العامة بالأقصر. الفيلم من إخراج لسينيو أزفيدو ولقد فاز من قبل بجائزة الهرم الفضيلأفضل مخرج من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما فاز بأفضل فيلم في مهرجان جوهانسبرغ السينمائي.
يشار أن فيلم " قطار الملح والسكر " قد شارك في أكثر من عشرين مهرجان دولي
الفيلم من إخراج لسينيو أزفيدو وشارك في كتابته مع تيريزا برييرا، الفيلم من بطولة ميلاني دي فاليس رافائيل، ثياجو جوستينو، ماتامبا خواكيم وغيرهم من الفنانين والفنانات.
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