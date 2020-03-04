فيلم قطار الملح والسكر يشارك في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

يشارك فيلم " قطار الملح والسكر " في الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ويعرض يوم السبت السابع من مارس في مكتبة مصر العامة بالأقصر. الفيلم من إخراج لسينيو أزفيدو ولقد فاز من قبل بجائزة الهرم الفضي

لأفضل مخرج من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما فاز بأفضل فيلم في مهرجان جوهانسبرغ السينمائي.

يشار أن فيلم " قطار الملح والسكر " قد شارك في أكثر من عشرين مهرجان دولي

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من بينهم أيام قرطاج السينمائي الدولي، مهرجان الفيلم الإفريقي بكولن، مهرجان فانتاسبورتو السينمائي الدولي بالبرتغال، مهرجان الفيلم الإفريقي في خريبكة بالمغرب وغيرهم من المهرجانات الدولية.

الفيلم من إخراج لسينيو أزفيدو وشارك في كتابته مع تيريزا برييرا، الفيلم من بطولة ميلاني دي فاليس رافائيل، ثياجو جوستينو، ماتامبا خواكيم وغيرهم من الفنانين والفنانات.