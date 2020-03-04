موجز "الفن": شيرين عبد الوهاب تستعين بـ محمد حماقي لإنقاذ حسام حبيب.. وخادمتا شيماء علي تمارسان السحاق

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية معجب يقتحم المسرح ليطلب يد هيفا وهبي للزواج والأمن يتدخل زوجة قصي خولي تثير الجدل من جديد.. فماذا قالت؟ آخر تطورات قضية حسام حبيب وهل سيدخل السجن فعلاً؟ خاص- غناء إليسا لشارة مسلسل "دانتيل" لم تحسم بعد كندة علوش غاضبة وتهاجم من يستخدم صورها سعد لمجرد يصدم الجمهور بإطلالته ويُشبّه بالنساء ما حقيقة زواج توم كروز من هذه الممثلة؟

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