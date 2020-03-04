ليزا دبس: "العودة" أتعبني..ولا أشاهد نفسي

ميرنا وليد - بيروت - برعت الممثلة اللبنانية ​ليزا دبس​ بتقديم أدوارها بعدد من المسلسلات اللبنانية، وبغض النظر عن مساحة الدور تعتبر ليزا ممثلة حقيقية صاحبة أداء محترف وطبيعي جداً. ومن أكثر الأعمال التي جعلت المشاهد يتعرف عليها هو دورها في مسلسل "العودة"، الذي يعرض حالياً وتجسد فيه دور شقيقة البطلة دانييلا رحمة، ولها قصة خاصة مع زوجها وصاحبة شخصية قوية.

وفي هذا اللقاء تحدثت ليزا عن العمل..

أولاً أبارك لكِ على هذا الدور المميز في "العودة"، كيف تجدين الأصداء؟

الأصداء رائعة والناس أحبوا دوري والمسلسل محبوب من الناس. وفيه وجوه تمثيلية جديدة ومميزة.

لم تأخذ ليزا حقها إعلامياً وتمثيلياً لماذا؟

صراحة دائماً أسمع هذا الكلام ولا أعرف ما هو جوابي، من الممكن أنه تقصير مني بعض الشيء ففي بعض الأحيان أقصّر بإطلالاتي ولست ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكني سعيدة الحمدلله.

أنت ممثلة حقيقية فأي مسلسل كان محطتك الأساسية في هذا المجال؟

يُعرض علي العديد من الأعمال ولا أقبلها، لأني أشعر أنها لن تزيد لي شيئاً ولكن في كل ما قدمته حتى الان أشعر أن الأدوار ناسبتني جداً. من النادر أن أشاهد عملي في المسلسلات لا أحب ذلك وأنتقد نفسي جداً.

لكن مسلسل "​الأخوة​" كان محطة مهمة جداً وأحب دوري فيه، ولقد أخذ حقه كعمل درامي مشترك لأن فيه العديد من الممثلين اللبنانيين والعرب.

هل دورك في "العودة" أتعبك؟

أتعبني جداً وبذلت مجهوداً كبيراً فيه، لذلك عندما أشاهد نفسي أحياناً اقول كان يمكن أن أكون أفضل، لأني فعلاً تعبت جداً على التفاصيل. الدور صعب والحلقات ستكشف تفاصيل كثيرة.

إلى أين ستصل الشخصية؟

لا يمكن كشف التفاصيل المقبلة، ولكن أعدك أن القصة الخاصة بها ستكون مشوقة جداً.

هل ستكتشفين في المسلسل إصابتك بالسرطان في الحلقات المقبلة؟

(ضاحكة) لن أقول الجواب.

Advertisements

أخبرينا عن هذا الإجتماع بين الممثلين وخصوصاً الأبطال في العمل؟

مشاهدي مع دانييلا كانت رائعة وهذه المرة الثانية التي أجتمع بها بعد "تانغو".

لم تأخذي من قبل مساحات تستحقينها ودوراً طويلاً لكن هذه المرة اختلف الوضع..

اشكر الله وأخيراً.

بعد "العودة" هل تحضّرين لعمل معين؟

لا شيء رسمي حتى اليوم، فلا يمكن أن أعلن عن عمل لم أتفق عليه.

هل تشاهدين أعمالاً درامية أخرى؟

صراحة لا أشاهد عدداً كبيراً من المسلسلات، حتى الأخبار أتجنب سماعها.

ماذا تفعلين في وقت الفراغ ؟

أحب القراءة جداً والرياضة والسفر .

من هي الممثلة اللبنانية التي تحبينها؟

أحب كارمن لبس، ندى أبو فرحات، ديامان بو عبود وغيرهن.