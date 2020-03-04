عهد ديب إشتهرت في "باب الحارة".. وهكذا نجت من الموت

ميرنا وليد - بيروت - ​عهد ديب​ولدت يوم 22 كانون الثاني/يناير عام 1990، وهي ممثلة سورية، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل، وقد شاركت في العديد من الأعمال السورية، ولعبت العديد من الأدوار المهمة، أهمها دور "خيرية" في مسلسل "​باب الحارة​".



أعمالها

شاركتعهد ديبمنذ عام 2011 في ما يقارب الخمسين مسلسلاً، نذكر منها "سوق الورق" و"الدبور" عام 2011 و"​نساء من هذا الزمن​" و"زمن البرغوت" عام 2013 و"بواب الريح" عام 2014 و"​عناية مشددة​" و"دامسكو" عام 2015 و"مذنبون أبرياء" و"​لست جارية​" عام 2016 و"الإمام" عام 2017 و"​رائحة الروح​" و"فرصة أخيرة" و"المهلب بين أبي صفرة" و"حريم الشاويش" عام 2018 و"كرم منجل" عام 2019 و"​حارس القدس​" عام 2020.

باب الحارة

في معرض حديثها عن كيفية إختيارها لدور "خيرية" في "باب الحارة" الجزء السادس، قالتعهد ديب: "تم اقتراح أكثر من ممثلة لهذا الدور وأذكر منهم صديقتي مي مرهج، وتم اختياري من قبل مخرج العمل عزام فوق العادة، وليس لدي فكرة عن سبب اعتذار الممثلة السورية ​إمارات رزق​عن الدور، ولكني اتصلت بها هاتفياً واستأذنتها لإكمال العمل الذي بدأته".

وفي مقارنة أدائها مع أداء إمارات رزق لدور خيرية، أكدت أنه "كل منا أدى الدور بطريقته الخاصة، وروحه الفنية وإحساسه ولا يمكن المقارنة من الأفضل والأسوأ، وحاولت لحد ما أن أقدم نتائج إيجابية، على الرغم من أنني شعرت بالخوف لأن باب الحارة متابع جماهيرياً".

الأعمال الشامية

تحدثتعهد ديبعن أعمال البيئة الشامية، فقالت: "لستُ من دمشق وأكثر العوائق التي كانت تقف أمامي هي اللهجة الشامية الثقيلة التي تحتاج إلى انتباه شديد في تأديتها، والبيئة الشامية لها عادات وتقاليد لا بد أن يقوم الممثل بتجربتها وأدائها.

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برامج المواهب

في أحد حواراتها تحدثتعهد ديبعن رأيها ببرامج المواهب الغنائية، فقالت: "إن هذه البرامج تساهم في صعود الموهبة، ولكن الأفضل من صعودها هو الحفاظ على استمراريتها عبر الزمن كي لا يخف بريقها، وأضافت أن المواهب كثيرة وموجودة في بلدنا ولا بد من خلق البيئة المؤاتية للإبداع، وهناك الكثير من الفقاعات التي سرعان ما تفرغ ولا تستمر.

زواجان

تزوّجت عهد ديب بدايةً من الممثل السوري جلال الطويل، الذي إعتزل وغاب منذ عام 2011 عند اندلاع الحرب في سوريا، فإنفصلت عنه.

وفي عام 2014 تزوجت مرة ثانية من المخرج يزن أبو حمدة، لكن زواجهما لم يدم طويلاً فإنفصلا، ولم تنجب أطفالاً من الزواجين.

أقرب الأعمال

كشفت عهد ديب في تصريح صحفي أن أكثر الأعمال التي استمتعت بها، هو دور "فاتنة" في مسلسل "نساء من هذا الزمن"، لأن الشخصية من أكثر الأدوار التي أحست بها وشعرت أنها تشبه شخصيتها.

حادث سير

خلال منتصف عام 2019، تعرضتعهد ديبلحادث سير خطير، نجت إثره من الموت بأعجوبة.

موقع "الفن" حينها زار ديب في المستشفى، ومن ثم في المنزل للإطمئنان على صحتها، فروت تفاصيل الحادث، قائلة: "خلال طريقي إلى منزلي وجدت أن أحد الشوارع مقطوع بسبب الصيانة، فوقفت جانباً لأسأل شرطي المرور عن الطريق الواجب سلوكه، لأفاجأ بصوت قوي جداً وبأن سيارتي تطير في الهواء فظننت أنه تفجير قريب، لكن الحقيقة أن إحدى السيارات المسرعة ضربت سيارتي بقوة، والحمد لله أن سيارتي لم تنقلب وبقيت كما هي، لكنها طارت لعدة أمتار".

وأكدت عهد ديب أنها فقدت الوعي بعدها ونقلها الناس إلى المستشفى، وهناك تبين أنها تعرضت لرضوض قوية في الرأس والكتف، وبأن لطف الله نجاها من موت محتم، خصوصاً أنها كانت تستخدم حزام الأمان.

كما كشفت أنها باتت قادرة على ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وكل ما هنالك أنها تعاني من ألم في الرأس سيزول مع مرور الوقت.