إلسا زغيب تستحق أضواء الشهرة

ميرنا وليد - بيروت - يستمرّ عرض مسلسل "​ما فيي​" بجزئه الثاني على شاشة MTV، وأثناء متابعتنا لهذا العمل الذي لدينا حوله العديد من التحفظات على بعض الممثلين الذين يعتبرون خارج الشخصية، ولم يتقدّم أداؤهم من الجزء الأول، إستوقفتنا الممثلة اللبنانية إلسا زغيب التي تعتبر متمكنة من الدور بأدق تفاصيله، إذ بدا إجتهادها واضحاً من ناحية التمثيل وحركاتها وتعابير وجهها، حتى نبرة صوتها تشعرك بالخوف في مشاههد الفزع والغرام في حالة الحب والصدق في لحظات إعطائها النصائح والتوجيهات. إلسا زغيب لطالما سجّلت احترافها في الأعمال الدرامية التي تشارك فيها، ونفتخر بوجودها في أي عمل درامي لبناني أو مشترك، إذ لا يمكننا مشاهدتها مرور الكرام من دون الثناء على أدائها ورصانتها أمام الكاميرا. إلسا إضافة موفقة لمسلسل "ما فيي"، ولا بد من منحها أدوار بطولة تعكس قدراتها التمثيلية الثابتة. إلسا تستحق أضواء الشهرة.

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